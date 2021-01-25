Губерниев: чудовищно выглядят слова ветеранов, что Большунову надо было ещё наподдать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальный инцидент с российским лыжником Александром Большуновым на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лахти.

Финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Александра подали заявление в финскую полицию.

«По Большунову, важно. Подставляться не надо на самом деле. Понятно, что соперники, финны, те же норвежцы, будут иметь малейшую возможность, чтобы прицепиться. Сейчас вот эта больная рука финна, возможное расследование — это всё очень плохо. Куда это выльется, пока невозможно предположить. Будем надеться, что всё будет нормально.

Мы очень переживаем за Сашу, но нервы нужно держать в руках, сражаться в контактной борьбе в рамках правил, не подставляться, не размахивать кулаками. И особенно сейчас, конечно, чудовищно выглядят слова окружения, ветеранов и кого бы то ни было, что нужно было ещё наподдать, кулаками треснуть. Это абсолютный путь в тупик, подстава российских лыж, подстава для Большунова. Поэтому — поспокойнее сейчас, поспокойнее. Саша ещё всех обыграет, но нужно держать себя в руках", — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.