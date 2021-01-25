Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав команды на предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen. Соревнования пройдут с 29 по 31 января.

Состав сборной Швеции
Женщины
Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Линн Сван, Моа Лундгрен, Ханна Фальк, Йоханна Хагстрём, Эвелина Сеттлин, Анна Дювик, Моа Ольссон, Мария Нордстрём, Ловиза Мудиг, София Хенрикссон, Луизе Линдстрём.

Мужчины
Вильям Порома, Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Бьорн Сандстрём, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Макус Грате, Антон Перссон, Фредрик Андерссон, Йохан Херберт, Йонас Эрикссон, Аксель Экстрём, Маркус Руус, Лео Йоханссон, Карл-Йохан Вестберг, Густав Эрикссон, Эрик Росьё, Улле Юнссон, Густаф Берглунд, Эрик Силвер.

Вяльбе: Большунов побывал в полиции? Первый раз слышу, Саша улетел в Швецию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021