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Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав команды на предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen. Соревнования пройдут с 29 по 31 января.

Состав сборной Швеции

Женщины

Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Линн Сван, Моа Лундгрен, Ханна Фальк, Йоханна Хагстрём, Эвелина Сеттлин, Анна Дювик, Моа Ольссон, Мария Нордстрём, Ловиза Мудиг, София Хенрикссон, Луизе Линдстрём.



Мужчины

Вильям Порома, Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Бьорн Сандстрём, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Макус Грате, Антон Перссон, Фредрик Андерссон, Йохан Херберт, Йонас Эрикссон, Аксель Экстрём, Маркус Руус, Лео Йоханссон, Карл-Йохан Вестберг, Густав Эрикссон, Эрик Росьё, Улле Юнссон, Густаф Берглунд, Эрик Силвер.