Йоханнес Клебо вернётся в сборную Норвегии на этапе Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выступит на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдёт в Фалуне (Швеция) в ближайшие выходные. Об этом сообщает VG, ссылаясь на слова отца лыжника.
Сообщается, что Клебо пробежит все три гонки: индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом, масс-старт на 15 км классическим ходом и спринт классическим ходом.
Напомним, ранее норвежский спортсмен пропустил этапы в Давосе и Дрездене, престижную многодневку «Тур де Ски» и этап Кубка мира в Лахти. Йоханнес, который выступил только на первом этапе сезона в Руке (Финляндия), занимает 13-е место в общем зачёте, имея 296 очков. На счету лидера сезона россиянина Александра Большунова 1366 очков.
Тренер сборной Норвегии назвал Большунова лучшим в мире лыжником, несмотря на его поступок
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