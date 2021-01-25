Губерниев — о запросе финнов в FIS: гемор обеспечен — возможна дисквалификация Большунова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успешное выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце и на скандал с лыжником Александром Большуновым в Лахти.

«Интересная деталь, как лыжи вдруг поменялись с биатлоном! В лыжах скандалы, дисквалификация, расследование полиции, сервис ошибается, победы кончились! В биатлоне начали выигрывать, всё тихо-спокойно, смазчики — короли, отличная обстановка!

Немного о рейтингах! У биатлона и нашей программы они заоблачные! Люди до и после гонок смотрят наши студии, программу о биатлоне, никуда не уходят. В лыжах чуть сложнее, когда биатлон перед трансляцией, разгон хороший, рейтинги неплохие, но уступают биатлону. Сами по себе лыжные гонки смотрят хуже, но на чемпионате мира мы с Легковым всё исправим!

Финны после инцидента с Большуновым подали запрос в FIS! И теперь нам обеспечен гемор, ибо дисквалификация Александра весьма возможна! Надо бороться, чтобы её не было! И руки распускать не следует в гонке и после неё!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На этапе в Антхольце Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку. Женская сборная России победила в эстафете, а мужская команда завоевала бронзу.

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти случился скандал. Финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Александра подали заявление в финскую полицию.