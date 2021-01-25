Финская лыжная ассоциация обратится в FIS по вопросу наказания для Большунова

Финская лыжная ассоциация намерена обратиться в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) по поводу скандального инцидента с участием российского лыжника Александра Большунова.
На финише эстафетной гонке в рамках этапа Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в полицию. Мяки обращаться в правоохранительные органы не намерен.
«Финская лыжная ассоциация расследует случившееся. Санкции против Александра Большунова не могут быть приняты лыжной ассоциацией, но мы направим письменный запрос в FIS для получения объяснений», — приводит текст пресс-релиза ассоциации Ilta-Sanomat.
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