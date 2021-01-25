Велимир Петкович останется главным тренером мужской сборной России по гандболу

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил, что главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович продолжит работу, несмотря на то, что команда не сумела выйти в плей-офф на чемпионате мира в Египте.

Накануне в решающем матче основного раунда российские гандболисты проиграли команде Швеции со счётом 20:34. Четырёхлетний контракт с Петковичем был подписан в марте 2020 года.

«Этот счёт как издевательство, как плевок в душу, конечно. Матчи с теми же словенцами, у которых мы выиграли, с белорусами, с которыми вничью сыграли, давали основание верить, что наша сборная побьется за выход в финал. Но команда всё равно состоялась. К Петковичу вопросов нет, он крепкий, сильный, настоящий, не подлый, и он будет продолжать работу со сборной, он работает с остервенением, и я надеюсь, что всё у нас получится, и к следующим соревнованиям, к чемпионату Европы мы увидим другую сборную.

Тренер назначен, ему полностью передана власть, мы ему доверяем. А причины такого выступления мы обсудим на исполкоме федерации в начале февраля. Хорошо, когда одна команда доминировала в стране 18 лет, но сегодня мы эту доминанту видим, не на пользу это. Как и стороннее вмешательство в работу сборной, это мы тоже обсудим", — приводит слова Шишкарёва ТАСС.