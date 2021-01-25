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Велимир Петкович останется главным тренером мужской сборной России по гандболу

Велимир Петкович останется главным тренером мужской сборной России по гандболу
Другие / Гандбол 0
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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил, что главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович продолжит работу, несмотря на то, что команда не сумела выйти в плей-офф на чемпионате мира в Египте.

Накануне в решающем матче основного раунда российские гандболисты проиграли команде Швеции со счётом 20:34. Четырёхлетний контракт с Петковичем был подписан в марте 2020 года.

«Этот счёт как издевательство, как плевок в душу, конечно. Матчи с теми же словенцами, у которых мы выиграли, с белорусами, с которыми вничью сыграли, давали основание верить, что наша сборная побьется за выход в финал. Но команда всё равно состоялась. К Петковичу вопросов нет, он крепкий, сильный, настоящий, не подлый, и он будет продолжать работу со сборной, он работает с остервенением, и я надеюсь, что всё у нас получится, и к следующим соревнованиям, к чемпионату Европы мы увидим другую сборную.

Тренер назначен, ему полностью передана власть, мы ему доверяем. А причины такого выступления мы обсудим на исполкоме федерации в начале февраля. Хорошо, когда одна команда доминировала в стране 18 лет, но сегодня мы эту доминанту видим, не на пользу это. Как и стороннее вмешательство в работу сборной, это мы тоже обсудим", — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

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