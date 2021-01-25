Тренер сборной Швеции: уважаем команду ФГР, счёт не отражает их истинных возможностей

Тренер сборной Швеции Гленн Сульберг прокомментировал матч основного раунда с командой России, выступавшей на чемпионате мира в Египте под флагом ФГР. В матче за выход в четвертьфинал турнира шведы разгромили российских гандболистов со счётом 34:20. Для россиян чемпионат мира завершён.
«Мы очень хорошо начали этот матч и очень довольны результатом. Уважаем команду Федерации гандбола России, счёт не отражает истинных возможностей сборной ФГР.
Далее мы встретимся с соперниками из Катара, Аргентины или Хорватии. Все трое сильны, поэтому я не могу сказать, что хотел бы выбрать одного из них, но не другого», — приводит слова Сульберга пресс-служба чемпионата мира.
Из группы IV в четвертьфинал также вышла сборная Египта. В четвертьфинале шведы и египтяне сыграют с командами, занявшими первое и второе места в группе II, заключительные матчи в которой пройдут сегодня, 25 января.
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