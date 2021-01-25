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Роднина — об инциденте с Большуновым в эстафете: было явное нападение! Вы что, не видели?

Роднина — об инциденте с Большуновым в эстафете: было явное нападение! Вы что, не видели?
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала возможное участие полиции в расследовании столкновения россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

При выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Сегодня, 25 января, стало известно, что полиция финского региона Хяме получила два запроса на расследование инцидента в лыжной гонке. Электронные сообщения о нападении зарегистрированы.

«Было явное нападение! Вы что, не видели? Факт остаётся фактом, все видели, что было на финише! Данное поведение для спортсмена такого уровня недопустимо. За это могут привлечь к ответственности. Надо держать себя в руках. Если что-то происходит — вызывают полицию. Так устроено везде. Мне такое поведение непонятно. Да, была обидная ситуация, но толкать соперника...» — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

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Но за что? Соперникам его ещё поблагодарить надо!
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