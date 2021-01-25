Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Фалуне. В него вошёл Клебо

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок Норвегии на официальном сайте. К выступлениям на Кубке мира вернётся лидер норвежской команды Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, сезон-2020/2021. Фалун, Швеция. Сборная Норвегии. Состав

Женщины: Майкен Фалла, Хелене Мари Фоссесхольм, Ранхильд Хага, Катрин Харсем, Терезе Йохауг, Матильде Мюрвольд, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тирил Венг.



Мужчины: Харальд Остберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюнгет, Сьюр Рёте, Ховард Таугбол, Эрик Вальнес, Сиверт Вииг.