Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Фалуне. В него вошёл Клебо
Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок Норвегии на официальном сайте. К выступлениям на Кубке мира вернётся лидер норвежской команды Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира, сезон-2020/2021. Фалун, Швеция. Сборная Норвегии. Состав
Женщины: Майкен Фалла, Хелене Мари Фоссесхольм, Ранхильд Хага, Катрин Харсем, Терезе Йохауг, Матильде Мюрвольд, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тирил Венг.
Мужчины: Харальд Остберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюнгет, Сьюр Рёте, Ховард Таугбол, Эрик Вальнес, Сиверт Вииг.
Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
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