Юрист финского агентства рассказал, грозит ли уголовное наказание Большунову

Юрист финского агентства Legistum Николай Юферев рассказал, что может грозить российскому лыжнику Александру Большунову за столкновение с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

При выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Сегодня, 25 января, стало известно, что полиция финского региона Хяме получила два запроса на расследование инцидента в лыжной гонке. Электронные сообщения о нападении зарегистрированы.

«Согласно статье 5, раздела 21 Уголовного кодекса Финляндии причинение физического насилия по отношению другому лицу или причинение ущерба здоровью, причинение боли другому лицу, либо действие, которое привело в бессознательное состояние или в подобное состояние, подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного наказания на срок до двух лет. Попытка совершения деяния также наказуема.

Однако при этом следует учесть, что если причинённое насилие, нарушение физической неприкосновенности и причинённый ущерба здоровью либо другие факторы, связанные с правонарушением, в целом являются незначительными, правонарушитель подлежит более легкому наказанию (статья 7, раздел 21 УК Финляндии), т. е. лишь в виде штрафа.

Если подойти к данному вопросу, с точки зрения финского законодательства, то данный инцидент можно рассматривать как уголовно наказуемое деяние по вышеуказанным статьям. Однако это не означает, что данный инцидент можно было бы рассматривать или толковать именно как уголовно наказуемое деяние.

В юридической практике в Финляндии были подобные случаи, но редкие, и в основном в хоккее, и участники получали наказания в виде штрафов. Однако следует при этом учесть, что, например, в хоккее подобных инцидентов было значительно больше и при причинении лёгкого ущерба здоровью (статья 7, раздел 21 УК Финляндии) наказания, как правило, не следовало.

Согласно финскому законодательству, следственные органы должны реагировать на заявления граждан в полицию по поводу нарушений, но это не означает, что дело дойдёт до суда. Дело могут также закрыть из-за отсутствия или недостатка состава преступления.

Поэтому пока рано делать выводы», — сказал Юферев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.