Лыжница Анастасия Седова объяснила, почему не выступит на чемпионате мира — 2021

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете российская лыжница Анастасия Седова объяснила, почему она не выступит в сезоне-2020/2021 на Кубке мира и чемпионате мира.

В 2018 году Анастасия вышла замуж за лыжника Александра Кулешова и в июне 2020 года родила дочь.



«Во-первых, благодарю вас, люди, что не забываете меня как профессионального спортсмена и ждёте моего возвращения в большой спорт.

Во-вторых, в этом сезоне, а именно 2020/2021, к моему великому сожалению, я не смогу выступить на международном уровне по состоянию здоровья.

У всех профессиональных спортсменов есть травмы, я не исключение, и совсем недавно одна из них «проснулась». Поэтому в ближайшее время мне предстоит операция. Очень надеюсь, что всё пройдёт хорошо и я смогу принять участие в чемпионате страны», — написала Седова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Седовой в «Инстаграме».