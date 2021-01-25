Лыжница Анастасия Седова объяснила, почему не выступит на чемпионате мира — 2021

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете российская лыжница Анастасия Седова объяснила, почему она не выступит в сезоне-2020/2021 на Кубке мира и чемпионате мира.
В 2018 году Анастасия вышла замуж за лыжника Александра Кулешова и в июне 2020 года родила дочь.
«Во-первых, благодарю вас, люди, что не забываете меня как профессионального спортсмена и ждёте моего возвращения в большой спорт.
Во-вторых, в этом сезоне, а именно 2020/2021, к моему великому сожалению, я не смогу выступить на международном уровне по состоянию здоровья.
У всех профессиональных спортсменов есть травмы, я не исключение, и совсем недавно одна из них «проснулась». Поэтому в ближайшее время мне предстоит операция. Очень надеюсь, что всё пройдёт хорошо и я смогу принять участие в чемпионате страны», — написала Седова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анастасии Седовой в «Инстаграме».
- 25 января 2021
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