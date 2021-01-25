Губерниев: не уверен, встанет ли Россия стеной за Большунова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на столкновение российского лыжника Александра Большунова с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

При выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.



«Я хочу поддержать Александра Большунова и сказать, что он всех победит всё равно. Но одновременно хочу возмутиться теми, кто считает, что нужно добивать палками и давать по морде. Хочется сказать: «Ребята, угомонитесь вы уже!» Вы вредите российскому спорту, лыжам и Большунову. Я говорю про его окружение и про наших безголовых чемпионов, которые призывают чёрт знает к чему.

Я не знаю, единичный ли это срыв у него или нет. Мы понимаем, что Большунов неправ. Да, финн подрезал его. Нас многие подрезают. Давайте лучше будем как Непряева, от которой соперники отскакивают на дистанции. Она действует на грани. Точно также надо и всем остальным. После драки кулаками не машут. Тот же Фуркад последние годы так неизменно действовал.

Это нормально для контактной борьбы на грани фола, мы должны этому учиться. Норвежцы чувствуют в себе силу. Есть ощущение, что Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пускать Большунова. А вот встанет ли Россия стеной за Большунова, я не уверен», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

Полностью статья Дмитрия Губерниева будет опубликована позднее.