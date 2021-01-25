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Петкович отреагировал на слова о вмешательстве в игру гандболистов «потусторонних сил»

Петкович отреагировал на слова о вмешательстве в игру гандболистов «потусторонних сил»
Другие / Гандбол 0
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал слова президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва о том, что исполком ФГР будет разбираться с вопросом вмешательства в игру сборной «потусторонних сил».

«Докапываясь до истины, всегда разбираюсь в самых мелких деталях. В этот вопрос тоже буду вникать. В моих ближайших планах сделать подробную аналитику игры на этом турнире по всем аспектам. Уверяю, что выяснится абсолютно всё. Прискорбно, что даже после великолепного матча со сборной Словении находились люди, которые критиковали команду», — приводит слова Петковича «Гандбол. Быстрый центр».

Мужская сборная России по гандболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Египте, проиграв в решающем матче основного раунда команде Швеции со счётом 20:34.

Шишкарёв: есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство сборной
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