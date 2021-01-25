Вяльбе и Большунов публично извинились за скандальный инцидент с россиянином в эстафете

На сайте Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) было опубликовано заявление президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и российского лыжника Александра Большунова.
«От лица АЛВСР Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», — говорится в сообщении.
Напомним, на финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
- 25 января 2021
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