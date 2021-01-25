Канадец Кершоу — Большунову: начни вести себя как грёбаный чемпион, а не как киска!

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу высказал своё мнение о событиях с участием россиянина Александра Большунова, произошедших на этапе Кубка мира в Лахти, — падении на последнем спуске перед финишем скиатлона вместе с норвежцем Хансом Кристером Холундом и стычке с финном Йони Мяки на финише эстафеты.

«Для понимания произошедшего давайте вспомним, что было за день до эстафеты. В скиатлоне Большунов шёл слишком близко к норвежцам. Не понимаю, чему Бородавко учит своих лыжников, таких как Червоткин и Большунов: они заезжают другим чуть ли не на задницу. Именно это привело к столкновению с Холундом. Виноват был россиянин — на сто процентов. И Большунов был в ярости после той гонки.

Мяки слегка нарушал правила, пошёл слишком далеко в сторону, и он это сам понимает. Но заслужил ли он того, что его потом размазали? Пожалуй, нет. Финн провёл лучшую гонку в своей карьере. Он вышел на финиш лидером и закрыл дверь для Большунова, поджал россиянина. В этот момент Александр потерял голову. Он как сумасшедший начал махать палкой. А дальше я словно увидел фрагмент Кубка Канады 1980-х. Мяки не знал, что его ждёт, а Большунов просто в него въехал. Никогда в своей жизни не видел, чтобы кто-то совершал более глупый поступок. Мяки мог получить травму. Омерзительно. Знаете, да, было неприятно видеть, как Большунов начинает махать палкой, бросая бороться. Но это ладно, такое бывает, на трассе действительно жарко. Но дальше человек въезжает на полном ходу в соперника. Это уже НХЛ! Безумие!

Большунов был лучшим лыжником прошлого сезона. И он лучший лыжник нынешнего сезона. Так начинай вести себя как подобает чемпиону. Хватит причитать: «Ой, все нападают на русских. Ой, никто не проявляет к нам уважения, которого мы заслуживаем». Начни вести себя как грёбаный чемпион! А не как киска! То, что он сделал, — это просто безумие. Я серьёзно. Жёлтый биб, лучший лыжник мира, и он так себя ведёт», — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.