«Молодцы, соображают». Губерниев — об извинениях Вяльбе и Большунова за инцидент в Лахти

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о публичных извинениях президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и российского лыжника Александра Большунова за инцидент, произошедший в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Извинились… Молодцы, соображают», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, на финише эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовой медали. Дисциплинарный комитет FIS может дополнительно наказать Большунова.