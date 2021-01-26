Зимятов: норвежцы всегда были готовы костьми лечь, но не допустить победы русских

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов выразил мнение, что норвежцы намеренно завалили Александра Большунова в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти. По его мнению, скандинавские спортсмены стремятся любыми способами добывать победу и не допускать успеха россиян.

«Норвежцы всегда были сильны в командной тактике. Всегда были готовы костьми лечь, но не допустить победы русских. Я бы сказал, что гипертрофированная тактическая хитрость на дистанции — это вообще отличительная черта скандинавов. Они ведь все — охотники. И способны подставить ногу сопернику, если это позволяет ситуация. Это касается, кстати, не только спортсменов. Возможно, вы помните случай, когда на чемпионате мира кто-то из иностранных атлетов сломал палку на дистанции и норвежский тренер, который стоял на бирже с запасными палками в руках, просто отвернулся, давая понять, что не видит, что происходит за его спиной. Не помог, хотя имел возможность это сделать. Должна быть элементарная человечность. Если человек от жажды на твоих глазах умирает, ты что, не дашь ему воды?» — приводит слова Зимятова RT.