Кершоу заявил, что отстранил бы Большунова, будь он на месте тренеров сборной России

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира, канадский лыжник Девон Кершоу высказал мнение, что отстранить Александра Большунова от участия в этапе Кубка мира в Фалуне должны тренеры сборной России.

Конфликт российского и финского лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Йони Мяки подрезал Большунова, сместившись вправо, где бежал россиянин. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Слышал, что Большунов ходил в судейскую комнату и начал там причитать: «Я не должен быть дисквалифицирован. Меня зажали». Да, это правда, Мяки повёл себя грязно. Но то, как повёл себя Большунов после финиша, абсолютно неприемлемо. И после этого идти в судейскую и утверждать, что всё нормально? Понимаю, он молод, ему 24 года. Но не 20 же. У него за плечами медали Олимпийских игр, чемпионатов мира. Пора уже примерять на себя роль образца для подражания.

Надеюсь, больше никогда не увижу такого дерьма в исполнении лучших лыжников. Это нелепо, это неприемлемо. И нет последствий. Да, его дисквалифицировали с эстафеты, но если бы я был тренером сборной Канады и мой подопечный с жёлтым бибом совершил нечто вопиющее, он бы от меня услышал: «Знаешь что, парень? Команда едет в Фалун без тебя». Потому что это просто невероятно", — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.