Сергей Шишкарёв назвал российский мужской гандбол болотом

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв выразил поддержку главному тренеру мужской сборной России Велимиру Петковичу. На проходящем в Египте чемпионате мира сборная России не смогла выйти в четвертьфинал.

«Я хотел бы выразить полную поддержку и уважение нашему тренеру Велимиру Петковичу. Он не только профессионал, но и тот человек, который рискнул и приехал в это болото, которое называется российский мужской гандбол. Болото, которое уже пять лет я со своими коллегами пытаюсь расшевелить.



И сегодня он не отказывается работать дальше, он видит перспективу. Он знает, что в такой стране как Россия не может быть ситуации, когда из 140 миллионов человек мы не можем набрать полноценную сборную, которая не только будет показывать характер, но и играть профессионально», — приводит слова Шишкарёва РИА «Новости».