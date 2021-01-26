В Финской лыжной ассоциации прокомментировали запрос в FIS по вопросу наказания Большунова

Представители Финской лыжной ассоциации (FSA) прокомментировали поданный в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) запрос по вопросу наказания российского лыжника Александра Большунова.
На финише эстафетной гонке в рамках этапа Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Вчера, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в полицию. Мяки обращаться в правоохранительные органы не намерен.
«Мы подготовили официальное обращение к FIS, и теперь им решать, как поступить. Мы хотим знать, что FIS об этом думает. Это нормально или они что-то предпримут? Для нас нехорошо, что такие вещи случаются», — приводит слова пресс-секретаря FSA Сойли Хирвонен NRK.
«Мы хотим, чтобы спортивная среда была безопасной. Наша цель – предотвратить такие ситуации в будущем, и об этом должна позаботиться FIS. В то же время санкции должны сочетаться с регламентом и действиями FIS», — сказал исполнительный директор FSA Исмо Хямяляйнен.
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