Финский юрист: Большунову могут дать до 2 лет 8 месяцев тюрьмы

Финский юрист Оскар Линдберг, представляющий компанию Pontus Linberg & Co, рассказал, какой тюремный срок может грозить российскому лыжнику Александру Большунову.

На финише эстафетной гонке в рамках этапа Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Вчера, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в полицию. Мяки обращаться в правоохранительные органы не намерен.

«Во-первых, после финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести. Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии, необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия.

Поскольку Большунов толкнул своего соперника Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осуждён за нападение согласно разделу 5 главы 21, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Во-вторых, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с разделом 5 главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью лёгкой или средней степени тяжести, о чём говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осуждён за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы», — цитирует юриста «Матч ТВ».