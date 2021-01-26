Шишкарёв объяснил слова о вмешательстве потусторонних сил в руководство сборной России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал свои слова о том, будто бы в руководство национальной командой вмешиваются потусторонние силы.

«Что касается «потусторонних сил», то я использовал меткое выражение комментатора Сергея Приголовкина, сказавшего так в одном из репортажей. Понятно, что речь идёт не о волшебстве или магии, а о конкретных людях, которые стараются вмешиваться в работу команды, дают прямые указания игрокам. Это путает карты, не даёт главному тренеру чувствовать себя главным тренером. По сути, это унижение. Но мы этого не допустим в будущем, искореним это.

Если раньше у нас были подозрения, то сейчас есть конкретные факты. Да и сами игроки об этом говорят, потому что у них раздвоение личности происходит: с одной стороны есть тренер сборной, сильный специалист, который вызывает уважение. С другой — какие-то клубные обязательства, непонятно какие. Приезжая в сборную, ты должен играть не за клуб, не за свой город, а за свою страну, свою родину.

От чемпионата мира остались яркие впечатления. Мы понимали, что наша команда может играть против любого соперника, в том числе против Швеции. Но что-то в этом матче пошло не так, и морально, и физически. До сих пор мы не разобрались, в чём была наша ошибка. В целом для молодой команды был хороший турнир, но последняя игра перечеркнула всё впечатление. Нам есть куда расти», — рассказал Шишкарёв на встрече с журналистами.