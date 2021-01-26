«Влюбилась по уши». Александра Солдатова рассказала о своём романе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова рассказала о романе, который у неё случился в прошлом году.

«Я встретила молодого человека и прям влюбилась по уши. Когда я была помладше, я всегда думала, а каково это — полюбить прям суперсильно? Я никогда этого не понимала прям до конца, а вот тут ощутила. И знаете, вот это состояние, когда ты влюблён — столько сразу сил, столько желания, хочется становиться лучше и лучше. Самое лучшее, самое прекрасное, что может случиться с человеком, это когда он влюбляется и когда это взаимно.



Постскриптум. В итоге наши дороги разошлись, на хорошей ноте, но просто надо принимать решение — твой человек или не твой. Поэтому сейчас только могу вспомнить, каково это было», — сказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

В декабре 2020 года стало известно, что Солдатова завершила карьеру.