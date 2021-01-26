Александра Солдатова подробно рассказала о своей госпитализации

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова рассказала об инциденте, который произошёл в феврале 2020 года. Спортсменка была госпитализирована с телесными повреждениями. В СМИ тогда появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой.

«Я на самом деле смутно это всё помню, потому что была тогда в шоке от того, что со мной произошло. Я действительно просто поранилась на кухне, но не обратила на это внимания. Собрала вещи — я тогда как раз ехала к Анне Вячеславовне на тренировку, мы репетировали гала-концерт перед Гран-при, — выхожу такая в хорошем настроении, смотрю — надо обработать рану, заклеить, потому что я вообще ничего не сделала. А я же еду в зал, на тренировку, где ковёр, где ворсинки, а вдруг грязь, не дай бог. Зашла в аптеку, попросила пластырь, перекись и так далее. А я живу напротив Морозовской больницы, и аптека соответственно рядом, и она говорит: “Вы можете просто зайти, вам там всё обработают”.



И вот это было наихудшим моим решением. Потому что, с одной стороны, как я думала: я молодец, я ответственный человек, я обработаю, я заклею, чтобы никакого заражения не было. И я такая иду довольная с сумкой спортивной. Захожу — и всё. Меня в прямом смысле слова чуть ли не повязали, куда-то везут, и с того момента я просто в таком состоянии была: “Что?! Я, вообще-то, ехала в зал. Где я сейчас?” Ну и потом попала в ту больницу, была там день. Это на всю жизнь, конечно.

О боги, какая я была злая, просто кошмар! Я понимаю, что со мной всё в порядке, всё прекрасно, и тут приписывают такое, потому что, к сожалению, не все люди посмотрят это интервью и скажут: “Ой, да, это чистая случайность”. Они посмотрят красную вот эту строку и могут неправильно, плохо про меня подумать. Я очень расстроилась.

Как можно так сделать, так написать, не зная правды? Конечно, может, слишком резкий и сильный пример, но это то же самое, как похоронить человека, а при этом с ним всё прекрасно. Ужас! Я испытала максимальный шок, и недоумение, и злость, и печаль. Я отходила достаточно долго от этого всего. Не дай бог, конечно. Эти СМИ иногда могут вот так вот навредить", — сказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.