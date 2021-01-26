Рейс-директор FIS рассказал о беседе с Большуновым после его скандального поступка

Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал о беседе с российским лыжником Александром Большуновым, который стал участником скандального инцидента.
На финише эстафетной гонке в рамках этапа Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Вчера, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в полицию. Мяки обращаться в правоохранительные органы не намерен.
«Он прекрасно понял, что его поведение было неприемлемым. Лыжные гонки как спорт – маленькая семья, и важно, чтобы атмосфера была миролюбивой. У нас был хороший разговор», — цитирует Миньере NRK.
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