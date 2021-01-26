Глава Федерации гандбола Дании об отравлении словенцев: мы видели, как они пиццу заказали

Спортивный директор Федерации гандбола Дании Мортен Хенриксен прокомментировал скандал, случившийся на мужском чемпионате мира в Египте. Перед решающим матчем основного раунда с хозяевами соревнований отравились сразу 12 игроков сборной Словении. Встреча в итоге завершилась вничью 25:25, и египтяне вышли в четвертьфинал.
Федерация гандбола Словении выступила с заявлением, в котором рассказала, как игроки мучились от боли и рвоты, а также раскритиковала египтян за плохую организацию чемпионата. Однако, по словам Хенриксена, вина лежит на самих словенцах.
«Это смешные обвинения. Мы сами видели фотографии, как словенцы заказывали пиццу за пределами отеля. У многих команд здесь проблемы с желудком, не только у словенцев. И эти команды с Египтом не встречались. Персонал отеля компетентен. Они стараются поддерживать высокий уровень гигиены. Я уверен, что перед нашей игрой с Египтом они будут делать то же самое», — цитирует Хенриксена Kingfut со ссылкой на эфир датского канала TV2.
Сборная Дании сыграет с Египтом в четвертьфинале чемпионата мира. Игра состоится завтра, 27 января.
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