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Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент на этапе Кубка мира в Лахти

Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент на этапе Кубка мира в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Сожалею ли я? Конечно. Понимаю, что было неправильным поступать так, как я после финиша. Сожалею об этом поступке и не повторю такого в будущем. Когда я пересёк финишную черту, хотел поговорить с Мяки о случившемся и узнать, почему он сделал то, что сделал. Лыжи катили слишком быстро, а когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить.

Я видел, что случилось перед финишем, и не считаю, что Мяки поступил правильно. Он намеренно блокировал меня, это нечестно. Я по-прежнему так думаю.

Полностью согласен с решением судей о дисквалификации. Я поступил неправильно после финиша, но, с другой стороны, не понимаю, почему финна не дисквалифицировали.

Я не читаю комментарии других людей. Знаю, как я сам воспринял эту ситуацию, и придерживаюсь собственного мнения. Не хочу знать о том, что думают и говорят другие», — приводит слова Большунова NRK.

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