Немецкий врач, снабжавший спортсменов допингом, обжаловал решение суда о тюремном сроке

Немецкий врач Марк Шмидт, приговорённый к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы за распространение допинга среди спортсменов, подал апелляцию на решение суда, сообщает inSüdthüringen.
Сообщается, что адвокат Шмидта заявил о серьёзном нарушении, которое имело место во время судебного разбирательства. Были ли допущены ошибки в ходе работы окружного суда Мюнхена, решит Федеральный суд.
Напомним, суд признал Шмидта виновным в 24 эпизодах применения допинга и в двух случаях несанкционированного размещения препаратов на рынке. Также его оштрафовали на € 158 тыс. и запретили работать по специальности в течение трёх лет. Прокуратура требовала 5 лет 6 месяцев лишения свободы для Шмидта, адвокаты настаивали на смягчении наказания до трёхлетнего тюремного заключения.
Шмидта уличили в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Врач и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты.
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