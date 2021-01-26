Немецкий врач, снабжавший спортсменов допингом, обжаловал решение суда о тюремном сроке

Немецкий врач Марк Шмидт, приговорённый к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы за распространение допинга среди спортсменов, подал апелляцию на решение суда, сообщает inSüdthüringen.

Сообщается, что адвокат Шмидта заявил о серьёзном нарушении, которое имело место во время судебного разбирательства. Были ли допущены ошибки в ходе работы окружного суда Мюнхена, решит Федеральный суд.

Напомним, суд признал Шмидта виновным в 24 эпизодах применения допинга и в двух случаях несанкционированного размещения препаратов на рынке. Также его оштрафовали на € 158 тыс. и запретили работать по специальности в течение трёх лет. Прокуратура требовала 5 лет 6 месяцев лишения свободы для Шмидта, адвокаты настаивали на смягчении наказания до трёхлетнего тюремного заключения.

Шмидта уличили в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Врач и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты.