У олимпийской чемпионки Маргариты Мамун обнаружен коронавирус

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун сообщила, что заразилась коронавирусом.

«Тут мог бы быть позитивный пост, но нет. У меня две новости: мы уже в Москве, и у меня корона. Сижу дома, лечусь», — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Мамун опубликовала фотографию из отпуска, который провела с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.