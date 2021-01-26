У олимпийской чемпионки Маргариты Мамун обнаружен коронавирус

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Тут мог бы быть позитивный пост, но нет. У меня две новости: мы уже в Москве, и у меня корона. Сижу дома, лечусь», — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».
Мамун опубликовала фотографию из отпуска, который провела с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.
Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.
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