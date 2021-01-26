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Тренер сборной Норвегии: у нас Большунову грозил бы небольшой уик-энд на гауптвахте

Тренер сборной Норвегии: у нас Большунову грозил бы небольшой уик-энд на гауптвахте
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал скандальный инцидент с россиянином Александром Большуновым на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Финн Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Не думаю, что есть злопамятные спортсмены. И мы, и Финляндия, и Россия с нетерпением ждём этапа Кубка мира в Фалуне. Это нормально, что все стороны оставили это позади и надеются, что мы больше не увидим подобного на лыжном стадионе.

У нас довольно чёткие внутренние правила на этот счёт. Ему бы грозил небольшой уик-энд на гауптвахте. Я не знаю внутренних правил сборной России, так что это их дело. У нас в любом случае были бы внутренние санкции», — приводит слова Носсума NRK.

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