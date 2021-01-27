Каир примет чемпионат мира по современному пятиборью вместо Минска

Чемпионат мира по современному пятиборью состоится в Каире (Египет) вместо Минска, информирует официальный сайт Международного союза современного пятиборья (UIPM). Турнир пройдёт с 7 по 13 июня.
Отмечается, что город уже принимал чемпионат мира по современному пятиборью в 2017 году.
Напомним, исполком UIPM единогласно решил отложить проведение турнира в Минске. Причиной такого решения стала нестабильная обстановка в стране, которая могла бы поставить под угрозу успех соревнований. Кроме того, принимались во внимание санкции, которые были введены Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.
Ранее по той же причине Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира — 2021 по хоккею. Турнир должен был пройти в Риге и Минске.
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