Олимпийская чемпионка сравнила инцидент с Большуновым с историей Зидана и Матерацци

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала скандальную ситуацию с российским лыжником Александром Большуновым на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лахти.

Финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 25 января стало известно, что на Александра подали заявление в финскую полицию.

«Неспортивное поведение. В моей голове крутился один из самых ярких случаев нарушения правил в спортивном мире, и это конфликт Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале чемпионата мира по футболу 2006 года. Тогда Зидан головой ударил Матерацци, за что был немедленно удалён с поля. Вот так печально закончился заключительный матч в его игровой карьере. Сборная Франции тогда проиграла Италии этот чемпионат. А многие коллеги по сборной осудили Зидана и не общались с ним несколько лет.

И свежее происшествие. Российский лыжник Александр Большунов сбил с ног финского лыжника Йони Мяки после того, как тот некрасиво поступил по ходу гонки, несколько раз подрезав Александра и наступив ему на лыжи. Эти случаи схожи тем, что ответные действия последовали после провокации соперника. Что Зидан, что Большунов не справились с эмоциями после поступка, который посчитали достойным жёсткого ответа. И оба оказались дисквалифицированы. Единственное, что в случае с Зиданом и Матерацци после выяснения всех подробностей оштрафованы были оба спортсмена, но Зидан на большую сумму, хотя самым большим «штрафом» для него стал проигранный чемпионат мира. В случае с Большуновым и Мяки второй пока безнаказан", — написала Шишкина в своём «инстаграме».