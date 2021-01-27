Резцова прокомментировала официальное название сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, двукратная чемпионка ОИ по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала информацию, что российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) будут выступать под названием «Федерация лыжного спорта России» (Russian Ski Federation).
«Мне кажется, биатлонистам тоже что-нибудь подобное придумают, как у лыжников. По крайней мере, одна держава-то.
Здесь чисто психологически никакого надрыва нет. Главное — это настраиваться на хорошие результаты. Пускай не будет побед, как у лыжников в 2018 году на Олимпиаде, но они много медалей привезли, достойно выступили, их Елена Вяльбе отбила и защитила. Ребята не пали духом, и сейчас хочется пожелать им то же самое», — цитирует Резцову «RT на русском».
Также она рассказала о впечатлениях от выступления под олимпийским флагом на ОИ-1992 в составе объединённой команды.
«В 1992 году мы выступали на Олимпийских играх и не обращали внимания на флаг, тем более что его пять колец символизируют объединение пяти континентов и их спортсменов. Ничего зазорного не было. Тем не менее мы побеждали, и это было главным», — добавила она.
- 27 января 2021
-
10:00
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
01:07
- 26 января 2021
-
22:40
-
20:13
-
19:06
-
18:05
-
17:43
-
17:23
-
17:14
-
17:03
-
16:42
-
16:00
-
15:02
-
14:34
-
14:13
-
13:14
-
13:13
-
12:07
-
12:00
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
10:34
-
10:01
-
09:55
-
09:00
-
01:29
-
00:41
- 25 января 2021
-
23:45