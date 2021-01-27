«Это было в первый и последний раз». Большунов — о скандальном инциденте в эстафете

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александра Большунов в эфире норвежского телеканала TV2 прокомментировал скандальный инцидент, случившийся на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лахти.
Финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Я уже сказал, что в следующий раз, если повторится подобная ситуация, я буду спокоен. Конечно, это было в первый и последний раз. Но в тот день Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, на финише. Я в свою очередь показал, как не нужно делать после таких инцидентов.
Реально в моих мыслях было подъехать к Мяки и просто спросить, почему он поступил именно так. Но в тот момент, когда я начал оттормаживать перед ним, у меня сломалось крепление, и так отстегнулась лыжа, я в него врезался, потому что не смог вовремя затормозить. Думаю, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду.
Пока ещё непонятная ситуация. Ещё неизвестно, допустят меня к соревнования или нет", — сказал Большунов.
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