Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Александра Большунова

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Александра Большунова
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения российского лыжника Александра Большунова, который на этапе Кубка мира в Лахти стал участником скандального инцидента.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Впоследствии Большунов принёс извинения.

«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за то, что произошло. Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, подобных воскресному, которые не относятся к лыжному спорту», — приводит слова президента FSA Маркку Хаапасалми пресс-служба организации.

Финская лыжная ассоциация попросила FIS оценить наказание Большунова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021