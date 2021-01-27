Финская лыжная ассоциация приняла извинения Александра Большунова

Финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения российского лыжника Александра Большунова, который на этапе Кубка мира в Лахти стал участником скандального инцидента.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Впоследствии Большунов принёс извинения.

«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за то, что произошло. Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, подобных воскресному, которые не относятся к лыжному спорту», — приводит слова президента FSA Маркку Хаапасалми пресс-служба организации.