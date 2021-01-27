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Финская лыжная ассоциация попросила FIS оценить наказание Большунова

Финская лыжная ассоциация попросила FIS оценить наказание Большунова
Другие / Лыжный спорт 0
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Финская лыжная ассоциация обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой оценить, насколько наказание россиянина Александра Большунова соответствует его поступку во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Впоследствии Большунов принёс извинения.

«После расследования Финская лыжная ассоциация направила запрос в дисциплинарный комитет FIS с просьбой оценить, соответствует ли степень наказания, наложенного после гонки в Лахти, поведению Александра Большунова и правилам и регламентам FIS», — отмечается в сообщении пресс-службы организации.

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Александра Большунова
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