«И кому такая красота достанется?» Пользователи оценили чёрно-белое фото Юлии Ефимовой

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На чёрно-белом снимке спортсменка, подпирая голову рукой, задумчиво прикрыла глаза.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«И кому такая красота достанется?»

«Загадка сфинкса».

«Юля, ты потрясающая!»

«Роскошная».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.