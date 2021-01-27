«И кому такая красота достанется?» Пользователи оценили чёрно-белое фото Юлии Ефимовой

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На чёрно-белом снимке спортсменка, подпирая голову рукой, задумчиво прикрыла глаза.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«И кому такая красота достанется?»
«Загадка сфинкса».
«Юля, ты потрясающая!»
«Роскошная».
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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