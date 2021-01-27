Источник: Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест, сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По информации издания, чтобы скрыть употреблённый допинг, Шубенков принял фуросемид. Также сообщается, что эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики Маргарита Пахноцкая уже отправила данную информацию главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты в беге на 110 м с барьерами. В сезоне-2020 российские легкоатлеты не выступали на международных соревнованиях из-за скандала с ВФЛА.

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