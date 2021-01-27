Тренер Шубенкова отреагировал на новость о положительном допинг-тесте барьериста

Тренер Сергей Клевцов, работающий с чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым, отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о положительном допинг-тесте спортсмена.
«Мне нечего сказать. Мне ничего неизвестно. Обращайтесь к тому, кто эту информацию распространяет. Пусть расскажет, откуда он это взял», — приводит слова Клевцова «РБК-Спорт».
Ранее сегодня издание News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщило, что Шубенков провалил допинг-тест.
30-летний Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты, трёхкратный чемпион Европы. Он является единственным спринтером в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.
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