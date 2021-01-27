Финский лыжник — о Большунове: под твёрдой оболочкой скрывается тёплое сердце

Чемпион мира по лыжным гонкам финн Матти Хейккинен поделился своим мнением о взаимоотношениях финских лыжников с россиянами. На днях Александр Большунов был наказан за агрессию в отношении Йони Мяки, который подрезал российского лыжника на финише.
«Между нами наладились хорошие отношения, наши страны сотрудничают. Например, Ийво Нисканен активно тренировался вместе с Большуновым в Олосе. Помню, мы общались с Легковым и я спросил у него: «Сколько ты тренируешься в год?». Он мне ответил: «Две тысячи долларов».
Одно дело — это битвы на трассе, другое — жизнь вне её. Девушка Большунова завоевала медаль на чемпионате мира среди юниоров, и он, как настоящий джентльмен, пошёл за цветами для своей второй половинки. Такое поведение Александра запомнилось. Под твёрдой оболочкой скрывается тёплое сердце», — сказал в интервью MTV Хейккинен, который отметил также, что не верит в ухудшение отношений между сборными России и Финляндии.
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