Врач «Локомотива» не исключил, что Шубенков принимал БАДы для снижения веса

Врач футбольной команды «Локомотив» Никита Карлицкий прокомментировал сообщения СМИ о положительном допинг-тесте чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. В пробе спортсмена якобы обнаружен фуросемид.

«Фуросемид, если сравнивать с животным миром, это динозавр. Препарат не является допингом, он не улучшает показатели спортсмена, но он запрещён, потому что скрывает другие препараты. Применение фуросемида ускоряет вывод другого допинга. Как правило, люди, которые его принимают и попадаются на этом, преследуют цель в виде сгонки веса. Просто по дурости. Также, фуросемид — очень сильное мочегонное, с помощью которого можно согнать приличный вес. Правда, после приёма этот вес возвращается обратно. Чистая вода.

Фуросемид может быть в пищевых добавках. Мы не знаем, какие добавки употреблял Шубенков, и где они производились. Но препарат фармакологический, который продаётся в аптеках и является серьёзной единицей. По правилам, он даже не может производиться на одном заводе с пищевыми добавками. Если они производились на одном заводе, то чисто гипотетически добавка могла быть загрязнена. Как пример, на батончике «Марс» пишут, что он может содержать орехи, так как делают на одном заводе со «Сникерсом».

Возможно, Шубенков принимал добавки, которые направлены на снижение веса. И производитель, пытаясь показать эффективность, мог добавить фуросемид и не написать это на банке. БАДы опасны тем, что за ними не ведётся серьёзного контроля. Если они не опасны для жизни, то и не смотрят. Бывает так, что могут пройти регистрацию с одним составом, а потом поменять его. Чисто теоретически спортсмен мог не знать, но тогда мы говорим о злом умысле производителей добавки.

Но в целом, фуросемид вряд ли мог попасть в добавку случайно. Что могли положить и не сказать — да. В протеине тоже находили жёсткие стероиды, и люди попадались на этом. Притом, это были не единичные случаи», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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