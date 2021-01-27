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Сборная Дании по гандболу вышла в полуфинал ЧМ, обыграв по пенальти египтян

Сборная Дании по гандболу вышла в полуфинал ЧМ, обыграв по пенальти египтян
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная Дании по гандболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира, который проходит в Египте.

В невероятном по напряжению четвертьфинальном матче с двумя овертаймами победитель определился только в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи между командами Дании и Египта завершилось вничью – 35:35,. В серии послематчевых пенальти точнее были гандболисты из Дании – 4:3. Победный бросок на счету Лассе Свана, реализовавшего решающий семиметровый.

В полуфинале Дания сыграет с победителем матча Испания — Норвегия, который, как и четвертьфиналы Франция — Венгрия и Швеция — Катар, проходит в эти минуты.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
1/4 финала

Дания — Египет — 39:38 (16:13, 12:15, 7:7, пен. — 4:3).

ЧМ-2021 (м). 1/4 финала
27 января 2021, среда. 19:30 МСК
Дания
Окончен
39 : 38
4 : 3
Египет
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