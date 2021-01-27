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Клебо — о поведении Большунова на этапе КМ в Лахти: узнаю в нём себя

Клебо — о поведении Большунова на этапе КМ в Лахти: узнаю в нём себя
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который возвращается на Кубок мира на этапе в Фалуне (с 29 по 31 января) выразил надежду, что лидер общего зачёта соревнований россиянин Александр Большунов будет вести себя лучше, чем в минувший уикенд в Лахти.

Тогда Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд упали на последнем спуске скиатлона, а в эстафете Александр и финн Йони Мяки не поделили финишный коридор.

«Мне нужно на это надеяться. Этап в Финляндии в прошлые выходные был драматичным, но я рассчитываю, что он чему-то тоже научился.

Не то чтобы я испугался. Понятно, что это темперамент, но граница где-то быть должна. Это все знают. Но вышло увлекательно.

Честно говоря, считаю, что это на грани. Вполне нормально, что можно разозлиться, если что-то не ладится, узнаю в этом себя – сам колотил по заграждениям и всё такое. Но, несмотря на всё это, нужно сдерживаться. Одна вещь – злиться на других, но можно, наверное, что-то держать в себе.

Не думаю, что теперь встреча с ним будет ещё более захватывающей. В любом случае, я с нетерпением жду гонок. Интересно, какой будет моя форма», — приводит слова Клебо TV2.

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