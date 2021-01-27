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Есипенко обыграл Гихарро и продолжил борьбу за лидерство на супертурнире в Вейк-ан-Зее

Есипенко обыграл Гихарро и продолжил борьбу за лидерство на супертурнире в Вейк-ан-Зее
Другие / Шахматы 0
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На супертурнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) сыграны партии десятого тура.

Россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами переиграл испанца Давида Антона Гихарро. После этой победы рейтинг 18-летнего россиянина превысил отметку 2700.

Голландец Аниш Гири обыграл поляка Радослава Войташека и стал единоличным лидером турнира. Француз Максим Вашье-Лаграв одержал первую победу, выиграв у Александра Донченко из Германии.

Остальные партии завершились вничью. Не выявили победителя в том числе американец Фабиано Каруана и норвежец Магнус Карлсен.

Положение после 10-го тура

1. Аниш Гири – 7.
2–4. Андрей Есипенко, Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа — по 6,5.
5. Йорден Ван Форест – 6.
6. Магнус Карлсен — 5,5.
7–8. Пентала Харикришна, Нильс Гранделиус — по 5.
9–11. Арьян Тари, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4.
12–13. Радослав Войташек, Давид Антон Гихарро — по 3,5.
14. Александр Донченко — 3.

18-летний российский шахматист Есипенко обыграл Карлсена на супертурнире в Вейк-ан-Зее
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