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Есипенко обыграл Гихарро и продолжил борьбу за лидерство на супертурнире в Вейк-ан-Зее

На супертурнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) сыграны партии десятого тура.



Россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами переиграл испанца Давида Антона Гихарро. После этой победы рейтинг 18-летнего россиянина превысил отметку 2700.



Голландец Аниш Гири обыграл поляка Радослава Войташека и стал единоличным лидером турнира. Француз Максим Вашье-Лаграв одержал первую победу, выиграв у Александра Донченко из Германии.

Остальные партии завершились вничью. Не выявили победителя в том числе американец Фабиано Каруана и норвежец Магнус Карлсен.

Положение после 10-го тура



1. Аниш Гири – 7.

2–4. Андрей Есипенко, Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа — по 6,5.

5. Йорден Ван Форест – 6.

6. Магнус Карлсен — 5,5.

7–8. Пентала Харикришна, Нильс Гранделиус — по 5.

9–11. Арьян Тари, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4.

12–13. Радослав Войташек, Давид Антон Гихарро — по 3,5.

14. Александр Донченко — 3.