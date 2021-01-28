Большунов: от Мяки пока не было извинений. Мы пожали руки, но не знаю, перемирие ли это

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал инцидент с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Мяки подрезал Большунова в финишном коридоре, из-за чего Александр замахнулся на соперника палкой. После финиша Большунов въехал в Мяки и финскую команду. Команда, в которой выступал Большунов, была лишена бронзовой медали в гонке. Позже россиянин вместе с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе принесли извинения финской стороне.

«Согласен, что должна быть этика между лыжниками. Если бы финн ничего не сделал, никакой моей реакции не последовало бы. Каждый спортсмен, который бежит на Кубке мира, должен уважать других. Я всех уважаю, кто честно борется на лыжне. Я извиняюсь за то, что сделал после инцидента с Мяки. От него пока не было извинений. Мы пожали руки, но не знаю, перемирие это или нет», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».