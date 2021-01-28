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Определились все полуфиналисты чемпионата мира по гандболу в Египте

Стали известны все полуфиналисты мужского чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте.

Сборная Швеции с разгромным счётом победила команду Катара – 35:23. Испанские гандболисты в четвертьфинале уверенно обыграли норвежцев – 31:26. Последнюю путёвку в полуфинал завоевали французы, которые в овертайме нанесли поражение соперникам из Венгрии – 35:32.

Напомним, что ранее сборная Дании в серии пенальти одолела команду Египта – 39:38.

29 января за выход в финал сборная Швеции сразится с французами. Второго финалиста определят испанцы и датчане.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет

1/4 финала

Дания — Египет — 39:38 (16:13, 12:15, 7:7, пен. — 4:3).

Франция – Венгрия – 35:32 д. в. (12:14, 18:16, 5:2)

Испания – Норвегия – 31:26 (21:15).

Швеция – Катар – 35:23 (14:10).