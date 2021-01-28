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Свищёв: если расследование покажет виновность Шубенкова, его необходимо серьёзно наказать

Свищёв: если расследование покажет виновность Шубенкова, его необходимо серьёзно наказать
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщения СМИ о положительном результате допинг-теста чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. В пробе спортсмена якобы обнаружен фуросемид.

«У нашей атлетической федерации сейчас дела складываются не очень хорошо, идёт процесс восстановления. Я знаю, сколько мер новый президент Пётр Иванов предпринимает для восстановления отношений с международной федерацией. Эта новость неприятная и внесёт негативную лепту в эти взаимоотношения.

Если расследование действительно покажет, что Шубенков принял запрещённый препарат, то его необходимо серьёзно наказать, чтобы не повадно было остальным. Изначально, конечно, Шубенкову надо будет всем объяснить произошедшее», — цитируют Свищёва «Известия».

Тренер Шубенкова отреагировал на новость о положительном допинг-тесте барьериста
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