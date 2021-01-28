Игрок сборной Египта заплакал после драматичного поражения от Дании на ЧМ. Видео

В «Твиттере» разместили видео, в котором показана реакция одного из игроков сборной Египта на поражение от Дании в драматичном четвертьфинальном матче чемпионата мира по гандболу. Спортсмен не сдержал эмоций и заплакал.

Права на видео принадлежат Международной федерации гандбола (IHF). Посмотреть видео можно в «твиттере» Handball Egypt2021.

В невероятном по напряжению четвертьфинальном матче с двумя овертаймами победитель определился только в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи между командами Дании и Египта завершилось вничью – 35:35. В серии послематчевых пенальти точнее были гандболисты из Дании – 4:3. Победный бросок на счету Лассе Свана, реализовавшего решающий семиметровый.