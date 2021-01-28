Сергей Шубенков — о новости про допинг: наглая клевета, выдуманная безымянным источником!

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков прокомментировал информацию о том, что он провалил допинг-тест. Ранее сообщалось, что в его допинг-пробе обнаружили фуросемид.
«Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать.
На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось.
Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали…
Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU (Athletics Integrity Unit — независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике. — Прим. «Чемпионата»). Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме.
Спасибо всем, кто «новостям» не поверил», — написал Шубенков в своём «инстаграме».
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