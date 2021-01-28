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Юрист предупредил о правовых последствиях за клевету на Шубенкова

Юрист предупредил о правовых последствиях за клевету на Шубенкова
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев предупредил, что обвинения в допинге в адрес чемпиона мира по лёгкой атлетике Сергея Шубенкова могут возыметь правовые последствия, если выяснится, что спортсмен не принимал запрещённых препаратов.

«На сегодняшний день оснований для информации о нарушении атлетом антидопинговых правил абсолютно нет. Возможные вбросы, необоснованно уличающие того или иного спортсмена в применении допинга, могут рассматриваться как диффамация, в том числе и как клевета со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Применение фуросемида несвойственно для лёгкой атлетики, тем более для выдающегося действующего спортсмена, находящегося в пуле тестирования (в том числе с учётом санкционной ситуации в лёгкой атлетике) под пристальным вниманием допинг-контроля и постоянно сдающего тесты, — крайне маловероятно», — цитирует Алексеева «Р-Спорт».

Сергей Шубенков — о новости про допинг: наглая клевета, выдуманная безымянным источником!
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